ESTIA помогает мигрантам

Два года назад уроженец Кот д'Ивуара 23-летний Жан-Марк получил от греческих властей статус беженца. Все это время он жил в этой квартире, которую делил с четырьмя, такими же, как и он, мигрантами. Арендную плату вносило агентство ООН по делам беженцев. К концу недели место Жан-Марка займет другой мигрант.

Жан-Марк рассказывает: "Не все так уж и хорошо, я не могу особо похвастаться тем, как у меня обстоят дела, поскольку у меня нет работы. Работы нет потому, что я так и не выучил греческий язык. Мне нужно ходить на языковые курсы, тогда я сумею найти работу. Но в Афинах в принципе с работой трудновато. Я хочу тут жить, хочу создать семью. Уйдя отсюда, мне нужно будет найти не только работу, но и крышу над головой".

Жан-Марк волнуется, но будущее, как он говорит, его больше не страшит.

Жан-Марку оказывается помощь из фондов программы ESTIA: средства перечисляются Евросоюзом ооновскому агентству по делам беженцев, которое сотрудничает с греческими НКО.

На фонды ESTIA содержатся 22 с половиной тысячи мигрантов. 200 из них в конце марта должны начать жить, рассчитывая только на свои силы. Борис Чеширков из Агентства ООН по делам беженцев объясняет: "Мы говорим о двухстах людях, казалось бы, это не слишком большая цифры. Но представьте себе, что этих людей забрали с острова Самос, там очень сложная ситуация, им дали возможность жить в квартире, у них появился доступ к госслужбам, которые занимаются устройством мигрантов, им помогают в приобретении языковых навыков, и помогают интегрироваться. Это важный шаг".

Власти утверждают, что продолжат поддерживать мигрантов, имеющих статус беженцев, и после истечения срока действия распространяющейся на них программы ESTIA.

По словам Милтиадиса Клапаса, генерального секретарь по миграционной политике, "у этих людей сохранится денежное пособие в течение еще трех месяцев, они имеют право на участие в программах по интеграции трудовых ресурсов, а труд неплохо будет оплачиваться. Так что да, мы продолжим их поддерживать и после того, как отведенный программой Estia срок истечет. Мы хотим, чтобы им было у нас спокойно и безопасно".

Из Афин передает журналист euronews Апостолос Стайкос: "Финансовая поддержка государства заканчивается. Процесс интеграции в греческое общество довольно сложен. И хотя отведенный срок быстро истек, постепенное обретение самостоятельности - это важный шаг для беженцев и мигрантов".