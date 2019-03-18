Мигранты мёрзнут на пути в ЕС

Исполнилось 3 года соглашению, по которому Турция стала забирать обратно нелегальных мигрантов, пытающихся добраться через её территорию и Средиземное море до Евросоюза. Международный комитет спасения заявил в понедельник, что это породило "неэффективную и ненадёжную практику" в Греции. Он и несколько НКО в открытом письме лидерам ЕС привлекли внимание к ужасающим условиям в лагерях для беженцев.

«В предыдущие несколько зим мы видели тысячи уязвимых людей, которых разместили в ветхих летних палатках при минусовой температуре, - сказала одна из руководителей комитета спасения Имоджен Садбери. - Центры приема и установления личности постоянно переполнены. Прошлым летом, к примеру, 9 тысяч беженцев скопились в Мории, на острове Лесбос, в центре, расчитанном на 3 тысячи беженцев. Там были значительные нехватки средств гигиены и воды, вспыхивало насилие".

Тем временем, министр иностранных дел Венгрии, которая отказывается принимать беженцев, заявил, что юридическая служба Еврокомиссии подготовила секретный документ о том, как сделать Глобальный договор о миграции обязательным для всех стран-ЕС.

«Битва не окончена, - сказл Петер Сиярто. - Более того, начинается новая битва - против секретных иммиграционных планов Брюсселя ».

Но Международный комитет спасения надеется, что этот заключенный под эгидой ООН договор будет выполняться в Европе.

«Потенциально мы видим добровольную коалицию между государствами-членами, которые готовы разделять ответственность за мигрантов, - продолжала Имоджен Садбери. - Мы не должны сохранять нынешнюю ситуацию или полагаться на экстренные меры. Мы бы приветствовали двусторонние решения, такие как недавнее предложение Португалии переместить тысячу беженцев с греческих островов непосредственно в Португалию ».



Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram, в сетях "Одноклассники" и Instagram.