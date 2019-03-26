ЕС-Китай: ни легко, ни быстро

Евросоюз и Китай решительно настроены на построение более тесных экономических связей, однако поиск компромиссов будет непростым и небыстрым: в Париже проходят переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с европейскими лидерами, среди которых Ангела Меркель, Жан-Клод Юнкер и Эммануэль Макрон:

Эммануэль Макрон, президент Франции:

«У нас конечно же есть различия. История человечества не обходится без соперничества. Мы не наивны. Но мы уважаем Китай и готовы к диалогу и сотрудничеству. В ответ мы ожидаем от своих партнёров, что и Китай будет уважать единство Европейского Союза и те ценности, которые важны и для него, и для всего мира».

О единстве ЕС заговорили накануне, когда Си Цзиньпин подписал в Риме ряд двусторонних соглашений с Италией; в ряде европейских столиц открыто говорят об опасности прямого притока китайского капитала в инфраструктуру Старого Света.

Жан-Клод Юнкер, председатель Еврокомиссии:

«Я бы хотел более взаимовыгодного сотрудничества, чем сейчас. Для европейских компаний необходимо пользоваться такой же свободой действий и открытостью доступа на китайский рынок, какой китайские компании сегодня пользуются в Евросоюзе».

Ещё один щекотливый вопрос двусторонних отношений — соблюдение прав человека в Китае, в частности отношение Пекина к национальным меньшинствам. Во время переговоров в Париже состоялась манифестация правозащитных организаций — с флагами Тибета и Восточного Туркестана.

В то же время в Брюсселе не скрывают чрезвычайную важность отношений с Пекином. В Китае видят в первую очередь альтернативу протекционистской политике Дональда Трампа.