Китай и Франция заключили миллиардные контракты

Париж и Пекин подписали целый ряд соглашений в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию. Официально он начался в воскресенье, однако основная часть переговоров прошла в понедельник. Китайский лидер встретился с президентом страны Эмманюэлем Макроном на церемонии возложения венка к вечному огню под Триумфальной аркой в центре Парижа, затем главы государств отправились в Елисейский дворец, чтобы провести переговоры и подписать ряд соглашений.

Документы охватывают широкий круг сфер, в том числе энергетику, культуру, космос, авиа- и кораблестроение, а также взаимодействие в культурной и банковской отраслях. Среди прочего было объявлено о заключении сделки по приобретению Китаем 300 самолетов Airbus A320 и А350.

Среди документов фигурирует контракт на строительство 10 грузовых кораблей на 15 тыс. контейнеров. А также контракт на строительство французской энергетической компанией EDF морской ветряной электростанции в Китае стоимостью 1 млрд евро.

Также два соглашения затрагивали совместное создание спутников и сотрудничество между научными центрами Франции и Китая.

Евросоюз – крупнейший торговый партнёр Пекина, но в ЕС многие выражают обеспокоенность недобросовестной конкуренцией со стороны китайских компаний, получающих финансовую поддержку правительства.