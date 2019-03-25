Европейская инфраструктура в руках китайцев

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер призвал наложить вето ЕС на инфраструктурное соглашение между Италией и Китаем. В своем интервью еврокомиссар сказал, что обеспокоен тем, как в Италии и в других европейских странах инфраструктура, имеющая стратегическое значение, больше не принадлежит европейцам, а находится в руках Китая. Он отметил, что такие проекты ставят под угрозу автономию и суверенитет Евросоюза.

Призыв Эттингера прозвучал, когда Италия приняла участие в китайской торговой инициативе "Новый шелковый путь".