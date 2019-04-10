Китай наращивает инвестиции на Балканах

Невзирая на встревоженность Брюсселя, Пекин наращивает инвестиции в странах европейского континента. Китай стремится подключить Балканский полуостров к своему амбициозному проекту "Один пояс - один путь".

В среду Хорватия и Китай подписали ряд соглашений по сотрудничеству в сферах торговли, туризма и развития инфраструктуры. По итогам переговоров премьер-министр Китая Ли Кэцян, который находится с визитом в ЕС до 12 апреля, заявил:

"Мы надеемся совместить проект "Один пояс - один путь" со стратегий развития Хорватии. Мы хотим наладить сотрудничество в области инфраструктурного строительства при соблюдении принципов независимости и территориальной целостности Хорватии".

За период с 2007 по 2017 годы объем инвестиций Китая в 16 стран восточной и центральной Европы достиг 12 миллиардов евро. По данным Европейского инвестиционного банка, треть этой суммы приходится на Сербию, а пятая часть — на Боснию и Герцеговину.

В 2014 году Китай купил крупнейший в Сербии сталелитейный завод, находившийся на грани банкротства. С экономической точки зрения эта покупка для Китая не так важно, но возможность сохранить 5200 рабочих мест позволила Пекину заручиться поддержкой сербских политиков.

Между тем эксперты предупреждают, что китайский проект скоростного шоссе в Черногории увеличит её долг до 80% ВВП, что может обернуться для такой маленькой страны тяжелыми последствиями.

Проект "Один пояс - один путь" будет находиться в центре внимания на ежегодном саммите формата "16+1", в котором примут участие лидеры Китая и 16 стран восточной и центральной Европы.