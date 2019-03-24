В Аргентине требуют запрета абортов

В Буэнос-Айресе прошла в субботу массовая акция противников абортов. В марше под лозунгом «В защиту двух жизней» приняли участие тысячи активистов, требующих полного запрета на аборты в стране. В настоящее время в Аргентине аборты разрешены только в тех случаях, когда беременность угрожает здоровью или жизни женщины, а также в случаях последствий изнасилования. В прошлом году Сенат страны отклонил законопроект о легализации абортов, ранее одобренный нижней палатой Конгресса.

В начале месяца здесь прошла демонстрация сторонников снятия запрета на добровольное прерывание беременности, считающееся сейчас преступлением. Каждый год в стране тысячи женщин попадают в больницы в результате осложнений, связанных с нелегальными, небезопасными абортами, которые остаются здесь основной причиной материнской смертности.