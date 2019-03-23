Трамп отменил новые санкции против КНДР

Новых санкций в отношении Северной Кореи не будет, по крайней мере пока. Дональд Трамп отдал распоряжение отменить дополнительный санкционный пакет, введение которого планировало министерство финансов США. Об этом американский лидер заявил в Твиттере.

В своем сообщении Трамп утверждает, что новые ограничительные меры должны были носить масштабный характер, однако в Минфине США никаких заявлений на этот счет не делали.

Как бы то ни было, такое решение хозяина Белого дома отвечает взятому ранее курсу на налаживание отношений с Пхеньяном, чтобы побудить северокорейский режим свернуть ядерную программу, даже несмотря на то, что последняя встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном в целом завершилась безрезультатно.

В феврале лидеры США и Северной Кореи провели саммит в Ханое - эта встреча стала уже второй менее, чем за год. Но в отличие от первого раунда переговоров Дональд Трамп и Ким Чен Ын так и не объявили о каких-либо конкретных договоренностях с целью денуклеаризации Корейского полуострова.