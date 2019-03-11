Убийство Ким Чен Нама: суд освободил подозреваемую из-под стражи

Решением малайзийского суда освобождена из-под стражи Сити Айсия, одна из подозреваемых в убийстве в аэропорту Куала-Лумпура единокровного брата северокорейского лидера. Ким Чен Нам был ликвидирован с помощью нервно-паралитического токсина. По подозрению в совершении преступления полиция сразу задержала двух женщин - саму Сити и гражданку Вьетнама Доан Ти Хуонг

Адвокат обвиняемой поблагодарил сторону, представляющую обвинение, по его словам, "прокуратура сделала соответствующие выводы", защита сумела объяснить, что Сити в данном случае стала "козлом отпущения".

Обвинение предполагало, что подозреваемые сговорились с северокорейской стороной, адвокаты возражали, говоря, что Доан Ти Хуонг и Сити Айсия использовались как пешки.

У обвинения есть версия, что в отравлении принимали участие несколько мужчин, их власти Малайзии считают агентами КНДР, именно с ними, как предполагается, и вступила в сговор Сития Айсия. Обе женщины всегда настаивали на своей невиновности.

После оглашения решения суда по поводу участи Ситии Айсии стало известно, что процесс по делу Доан Ти Хуонг временно приостановлен.