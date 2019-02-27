Трамп готовится к встрече с "другом Кимом"

Разговор с глазу на глаз в гостинице и несколько раундов официальных встреч — такова программа саммита США-КНДР в Ханое, представленная Белым домом.

За считанные часы до встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в твиттере президента США Дональда Трамп появились слова восхищения тем, как развивается Вьетнам: он уверяет, что так же после отказа от ядерного оружия будет развиваться и КНДР.

Трамп ранее неоднократно говорил, что после первого саммита в Сингапуре президент США и лидер КНДР наладили очень хорошие отношения и буквально «влюбились». Ким Чен Ына он называет своим другом.

Главный вопрос на повестке дня касается избавления корейского полуострова от ядерного оружия. Саммит в Сингапуре завершился декларациями о намерениях. Удастся ли на этой неделе США и КНДР составить конкретный план денуклеаризации, не ясно. Госсекретарь Майкл Помпео признавал, что для этого может потребоваться ещё один саммит.