Деньги в обмен на мир?

План Вашингтона по урегулированию на Ближнем Востоке не предполагает, как раньше, территории в обмен на мир, но деньги в размере десятков миллиардов долларов - в обмен на мир.

Инициатива, которую на форуме в Манаме представил помощник президента США, а по совместительству его зять - Джаред Кушнер, предусматривает крупные инвестиции в Палестину и соседние страны, речь идет о 50 млрд долларов.

Вот что заявил Джаред Кушнер: "Слишком долго палестинцы вынуждены были считаться с неэффективными положениями предыдущих соглашений, "Мир во имя процветания" предлагает современный договор, который может послужить основой для успешного будущего, достичь которого можно лишь в условиях мирного сосуществования.

У нас разговор пойдет в том числе и о праве частной собственности, это обязательный фактор, помогающий получить займы, привлечь инвестиции, нам нужна иная среда, в которой мог бы развиваться успешный бизнес".

Предложения ценой 50 млрд долларов, из которых более половины предлагается в течение 10 лет предоставить Палестине для реализации проектов по развитию инфраструктуры и промышленности, палестинские лидеры отвергли.

Исмаил Хания, лидер группировки ХАМАС, выступая перед своими сторонниками, сообщил, что "так называемая "сделка века" направлена на то, чтобы борьба палестинского народа прекратилась. Ее положения отдают предпочтение нашим врагам-сионистам, которые смогут и дальше продолжать оккупацию и в итоге полностью взять под контроль Западный берег реки Иордан. Эта сделка служит нормализации отношений между арабскими странами и оккупантами".

Кроме того, по словам палестинских представителей, "сделка века" разделяет вопросы границ и статуса Восточного Иерусалима, что для них тоже неприемлемо.

Тем временем по призыву палестинских группировок продолжаются протесты, в частности, в Хевроне манифестанты сжигали фотографии Трампа.

Участники обвиняют США не только в произраильской предвзятости, но и в попытке подкупа палестинцев, с помощью денег заставляя тех отказаться от притязаний на создание независимого государства.