Эммануэль Макрон выводит на улицы страны армию

В субботу во Франции, где в крупных городах должны вновь состояться манифестации "желтых жилетов", охранять правопорядок наряду с полицией и жандармерией будет и армия.

Решение было принято после погромов на Елисейских полях. Кроме этого, власти запретили массовые собрания, в частности, в Бордо и Ницце.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози потребовал от префекта департамента Приморские Альпы запретить акции "желтых жилетов" во вверенном ему городе.

Эммануэль Макрон президент Франции принял решение вывести на улицы армейские патрули, впервые за все время после отмена режима ЧП, введенного после терактов 2015-го года: "Мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить проведения демонстраций в ряде городских районов. В эту субботу для манифестаций будут закрыты много вынесшие Елисейские поля и другие кварталы, которые были затронуты этим кризисом".

Эммануэль Макрон на встрече в рамках "Больших дебатов" Фото Рейтер

Часть лидеров "желтых жилетов" в течение текущей недели призывали к новому, на этот раз, 19-му акту, как они его называли, "гражданского неповиновения".

На это правительство решило дать симметричный ответ. Глава кабинета министров сообщил об этом прессе: "Чтобы адекватно реагировать на происходящие события на уровне, которого мы не сумели добиться в прошедшую субботу, мы воспользуемся новой стратегией. Она заключается в большей мобильности сил правопорядка, подчиняющихся единому командному центру. У него, в свою очередь, будут большие полномочия и для ответа, и для принятия самостоятельных решений".

Официальный твиттер французского премьер-министра, фотографии манифестации 16/03

Протесты "желтых жилетов", которые заставили правительство отказаться от введения новых налогов и временно заморозить цены на электроэнергию для физических лиц, продолжаются во Франции с середины ноября.

Лидеры движения выступают за смену экономического курса президента Макрона.