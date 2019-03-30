"Желтые жилеты" - Акт XX

Акт XX: во Франции "желтые жилеты" вновь вышли на улицы городов. Однако в отличие от предыдущих манифестаций на этот раз протесты прошли без заметных инцидентов и битья витрин.

Ранее власти Франции закрыли доступ "желтым жилетам" на Елисейские поля, а также в близлежащие кварталы, где расположены правительственные учреждения и резиденция главы государства Эммануэля Макрона.

Помимо Парижа демонстрации прошли также в Марселе, Руане, Страсбурге, Ницце. Всего, по данным МВД Франции, на улицы вышли около 5600 человек, что заметно меньше, чем во время предыдущих акций "желтых жилетов". Однако лидеры движения по-прежнему заявляют, что не намерены отступать, пока не добьются смены политического курса в стране.

Это уже двадцатая по счету неделя протестов "желтых жилетов". Масштабные акции начались в ноябре 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. С тех пор недовольные социальной политикой французы каждую субботу выходят на улицы, несмотря на то власти Франции объявили ряд мер, направленных на снижение градуса протестных настроений в обществе.