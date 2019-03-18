Франция примет "решительные меры"

Правительство Франции пообещало принять "решительные меры" для пресечения беспорядков и сдерживания насилия в ходе протестов. В эти выходные очередная демонстрация "желтых жилетов" в Париже сопровождалась массовыми погромами. Протестующие поджигали киоски, били витрины магазинов и ресторанов.
В понедельник премьер-министр Эдуард Филипп проведет встречу с Эмманюэлем Макроном. Из-за беспорядков президенту пришлось прервать свой отдых в Пиренеях и вернуться в Париж. "Это не манифестация, это посягательство на устои Республики", - так он охарактеризовал субботние протесты.
По данным полиции, на улицы столицы вышли около 10 тысяч французов. Более 270 митингующих были задержаны. Свыше 70 человек ранены. Всего от рук манифестантов пострадали 80 магазинов и ресторанов.