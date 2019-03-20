Отсрочка "брексита": недовольство в Палате общин

Третья и, возможно, последняя попытка Терезы Мэй избежать "жёсткого брексита" и провести свой проект сделки с ЕС через британский парламент... Надеясь выиграть время, премьер-министр попросила Брюссель перенести дату выхода страны из сообщества с 29 марта на 30 июня. Об этом Мэй известила в среду Палату общин, в ответ получив порцию критики со стороны парламентариев.

"Правительство намерено внести предложения, касающиеся соглашения, для его вынесения на третье голосование. Если инициативу одобрят, то отсрочка даст время Палате общин на то, чтобы рассмотреть вопрос об отзыве законопроекта о соглашении. В противном случае, палата должна будет решить, как действовать дальше. Но я как премьер-министр заявляю, что не готова откладывать выход Великобритании из ЕС на более позднюю дату, чем 30 июня", - сказала британский премьер.

Члены оппозиционной - лейбористской - партии, не без усилий которых Палата общин дважды отклонила соглашение Лондона и Брюсселя, остаются непреклонны.

"Месяцы тяжб, кампании шантажа, запугиваний и подкупов не смогли разубедить Палату общин и страну в том, что эта сделка - не что иное, как провал, и её нужно отвергнуть. У них нет времени, закончились идеи. Люди в этой стране обеспокоены и разочарованы абсолютной неэффективностью и неспособностью правительства найти пути выхода из кризиса", - уверен Джереми Корбин, лидер Лейбористской парти.

Для некоторых евроскептиков из числа консерваторов, перенос "брексита" означает бегство от проблем и проявление неуважения к британцам.

"Госпожа премьер-министр, если вы продолжите ходатайствовать о продлении статьи 50, вы предадите британский народ. Не делая этого, вы проявите уважение к его наставлениям", - обратился к главе правительства Питер Боун, депутат от Консервативной партии.

Учитывая, что вариант "жёсткого брексита" до сих пор не исключён, оппозиция продолжает настаивать на проведении повторного референдума.

"То, что делает Мэй, придерживаясь своего неудачного плана, очень опасно для нашей страны. Исходя из национальных интересов, я прошу премьер-министра подумать ещё раз", - призвала Иветта Купер, депутат от лейбористов.

В необходимости отсрочки до 30 июня Мэй должна будет убедить своих европейских коллег на саммите, стартующем в четверг. Что будет весьма непросто: из-за грядущих выборов в Европарламент Брюссель если и готов рассмотреть вопрос о переносе даты "брексита", то только на 23 мая, либо на конец текущего года.