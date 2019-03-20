Иcпанцы нашли лучшее блюдо для приготовления на Марсе

Картофельные шарики с треской и оливками, обсыпанные порошком из колбасы чоризо, признаны лучшей едой на Марсе по мнению судей конкурса "La Patata Marciana" ("Марсианская картошка").

Целью испанского конкурса было найти лучшее блюдо для астронавтов, которые в будущем возможно отправятся изучать Красную планету. Участники должны были создать не только необычное, но и простое в приготовлении блюдо.

В соревновании победил лиссабонский шеф-повар из Бразилии Кико Мартинс. В основе его рецепта оказался картофель и морская капуста.

Мартинс - известный международный шеф-повар. На создание победившего блюда "Раз, два, три... Марс!" его вдохновила красота планеты. Чтобы все ингредиенты могли добраться до Марса в целости и сохранности, Мартинс решил использовать обезвоженные продукты.

Хотите попробовать марсианский обед? Вот рецепт Мартинса. Если вы решитесь на это кулинарное приключение, делитесь своими историями в комментариях.