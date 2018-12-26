Исследование Марса в 2018 году

Успешная посадка космического аппарата InSight на поверхность Марса вызвала у специалистов NASA целую бурю эмоций. Для них это было одно из главных событий 2018 года.

Основной задачей InSight станет изучение геологической активности Марса при помощи сейсмометра и датчика теплового потока для измерения температуры на глубине до 5 м.

​Лю Пен, планетарный геолог из Университета Лиона поделилась своим мнением об уникальности этого проекта: "Впервые главной целью будет получение представления о строении Марса. Остальные проекты, такие как Pathfinder и Curiosity были направлены на изучение условий на поверхности планеты, есть ли там вода в жидком или твёрдом виде и как менялся климат за 4 миллиарда лет. Но это исследование совсем другое, впервые на поверхности Марса будет установлен сейсмометр".

​После приземления дела у InSight пока идут хорошо. Но Марс неоднократно удивлял учёных, так, например в 2018 на поверхности планеты поднялась мощная пылевая буря. Пыль затруднила обзор с марсохода Curiosity, а исследователи получили уникальный шанс изучить это явление.

​Анн-Карин Вандаэль, планетолог Бельгийского института космической аэрономии, рассказала об этом подробнее: "У нас было достаточно времени для сбора данных перед штормом, потом мы смогли наблюдать за тем, как незначительная буря увеличивалась в размерах и охватила всю планету, а теперь посмотрим, как шторм утихает".

Ещё один сюрприз ожидал итальянских ученых: на основе данных орбитального аппарата Mars Express было обнаружено озеро диаметром 20 км под поверхностью в районе южного полюса Марса.

​По мнению Хакана Сведхема из Европейского космического агентства, работающего над проектом "Экзомарс", наличие жидкой воды действительно важно, это одно из необходимых условий для возникновения жизни. "Однако это не означает, что на Марсе есть живые организмы", - пояснил учёный.

Европейское космическое агентство совместно с Роскосмосом в рамках проекта "Экзомарс" готовит новый марсоход. Он должен отправиться на красную планету в 2020 году для исследования возможности существования там жизни.

"Наши представления о Марсе значительно изменились за последние 20 лет. Это гораздо более динамичная планета, чем мы думали. Наблюдения в высоком разрешении, которые стали возможны благодаря развитию технологии, позволяют нам заметить изменения", - считает Николас Томас, профессор экспериментальной​ физики Университета Берна.

​Возможно, люди смогут увидеть эти изменения своими глазами. Так, компания Space X подтвердила намерения отправить экспедицию на Марс до 2030 года.