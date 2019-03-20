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Венгрия

Членство партии "Фидес" в ЕНП приостановлено

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 Надежда Дрямина 
Членство партии "Фидес" в ЕНП приостановлено
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Членство партии "Фидес" венгерского премьера Виктора Орбана в крупнейшей фракции Европарламента приостановлено.

Такое решение было принято в среду на съезде Европейской народной партии в Брюсселе.

За проголосовали 190 делегатов, трое высказались против.

"Фидес" "не может участвовать в партийных мероприятиях, выдвигать кандидатуры на те или иные должности, лишена права голоса до окончания разбирательств", говорится в официальном заявлении.

Будет ли исключена партия из ЕНП - решит специально созданный комитет. Он проведёт анализ на предмет соблюдения в Венгрии принципа верховенства закона.

Позже информагентство Reuters привело слова самого Орбана о том, что партия добровольно согласилась приостановить членство в правоцентристском блоке.

 

 

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