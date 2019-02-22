Рекламная кампания ФИДЕС сеет раздор

Лидеры Европейской народной партии обрушились с критикой на венгерское правительство. Поводом послужила рекламная кампания, запущенная правящей партией ФИДЕС, которая входит в состав ЕНП.

Недавно на улицах венгерских городов появились плакаты с изображением председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и американского инвестора Джорджа Сороса. Надпись на плакате гласит: "Вы имеете право знать, что еще готовит Брюссель. Они хотят ввести обязательную квоту на расселение беженцев, ослабить права европейских стран на охрану границ и упростить мигрантам въезд в ЕС, создав миграционную визу".

В немецком Христианско-демократическом союзе обвинения ФИДЕС называют необоснованными и говорят, что эти заявления ослабляют позиции ЕНП. Теперь ХДС, который также входит в Европейскую народную партию, грозит разорвать отношения с ФИДЕС.

В пятницу во время радио-интервью венгерский премьер-министр и лидер партии Виктор Орбан заявил, что Юнкер исполнял приказы Сороса, чей фонд "Открытое сообщество" Будапешт подозревает в помощи нелегальным мигрантам. По словам венгерского премьера, именно на Юнкере лежит ответственность за "брексит" и за миграционный кризис.