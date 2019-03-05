Ссора ЕНП с "Фидес". Неммуш не признался. Авианалог

Обзор "Вкратце из Брюсселя":

Раскол в крупнейшей фракции Европарламента

Европейская народная партия собирается изгнать венгерскую «Фидес». Премьера Орбана критикуют за отказ принимать мигрантов, попрание демократии, попытки заглушить СМИ.

Гнев многих народников вызвали венгерские плакаты с личными нападками на их соратника, Президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Неммуш не признался

На суде в Брюсселе по делу об убийстве четырех человек в Еврейском музее почти пять лет назад главный подозреваемый Мехди Неммуш не признал себя виновным. Этот радикализованный гражданин Франции утверждает, что его "подставили". Ниммушу грозит пожизненный срок.

Налог на авиацию?

Бельгия предложила обложить в Евросоюзе налогом коммерческий воздушный транспорт в интересах справедливого ценообразования и защиты окружающей среды. Пока авикомпании покупают свободное от налогов топливо и продают без НДС билеты. Предложение рассматривается в совещании министров стран ЕС в Брюсселе.

Китайский центр защиты от хакеров

Компания Huawei открыла в Брюсселе центр кибербезопасности, предоставив пользователям и государственным службам доступ к своим кодам, программному обеспечению и технологическим решениям.

Китайский производитель оборудования призвал правительства, операторов связи и регуляторов создать общие стандарты защиты от хакерских атак. В адрес самой Huawei звучали обвинения в электронном шпионаже.