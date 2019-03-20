Структурные реформы: кризиса ждать не надо

Структурные реформы - набор мер и решений, призванных повысить конкурентоспособность экономики, усилить ее потенциал роста, адаптивность и гибкость. Для запуска процесса оздоровления экономики, реализации ее потенциала структурные реформы обычно распространяются на сферы общего делового климата; рынка труда; налогообложения).

Дважды в год Еврокомиссия подробно анализирует бюджетную политику каждой страны ЕС, оценивает ее планы реализации макроэкономических или бюджетных реформ ( явление получило название "Европейский семестр"). Затем комиссия предоставляет правительствам государств-членов конкретные рекомендации на следующие 12-18 месяцев.

Кроме того, в ЕС существует Программа поддержки структурных реформ (SRSP). Ее бюджет на период 2017-2020 годов, к примеру, составляет 222,8 миллионов евро. В 2019 году ожидается замедление роста экономики ЕС до полутора процентов: в помощь странам-членам будут задействованы механизмы Программы и выделены средства на реализацию 260 экономических проектов.