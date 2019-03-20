Структурные реформы: профилактика или "антишок"?

Что приходит на ум, когда слышишь термин "структурные реформы"?

Одно из самых обиходных слов в современном экономическом жаргоне относится к набору прагматичных преобразований после финансового и долгового кризиса. Речь, таким образом, идет о своего рода шоковой терапии - необходимой, но зачастую болезненной.

Так ли это и следует ли проводить структурные реформы только в посткризисный период?

Структурные реформы - это набор мер и решений, призванных повысить конкурентоспособность экономики, усилить ее потенциал роста, адаптивность и гибкость. Для запуска процесса оздоровления экономики, реализации ее потенциала структурные реформы обычно распространяются на сферы: общего делового климата; рынка труда; налогообложения.

Дважды в год Еврокомиссия подробно анализирует бюджетную политику каждой страны ЕС, оценивает ее планы реализации макроэкономических или бюджетных реформ ( явление получило название "Европейский семестр". Затем комиссия предоставляет правительствам государств-членов конкретные рекомендации на следующие 12-18 месяцев.

Кроме того, в ЕС существует Программа поддержки структурных реформ (SRSP). Ее бюджет на период 2017-2020 годов, к примеру, составляет 222,8 млн.евро. В 2019 году ожидается замедление роста экономики ЕС до полутора процента: в помощь странам-членам будут задействованы механизмы Программы и выделены средства на реализацию 260 экономических проектов.

Структурные реформы проводятся не только для стимулирования роста. Они также могут помочь сделать рост более гармоничным, инклюзивным. Усилия в этом направлении предпринимает Латвия; страна входит в число стран, превышающих среднеевропейский уровень роста.

...Однако и в этой республике немало сложностей. Население стареет, эмиграция вымывает талантливые ресурсы; одним из самых высоких в Европе остается показатель неравенства доходов - даже после перераспределения финансовых потоков.

Для решения этих проблем в стране недавно были проведены структурные реформы. Например, в образовательном секторе. Так, в профессионально-технических училищах студентам предоставляют больше времени на то, чтобы изучить специфику работы на конкретных предприятиях.

Лаура, студент-дизайнер, Рижский государственный техникум: "По-моему. это просто здорово - иметь разные профессиональные программы, а также возможность попрактиковаться, прежде чем приступить к самой настоящей работе".

Для Лауры такой вариант может оказаться оптимальным: практика на рабочем месте не только упрощает поиск должности, но и обеспечивает доступ к лучшим стартовым зарплатам.

Наша следующая собеседница, Янина Блюма, проводит немало времени в стенах этого профучилища: здесь она брал более трети своих сотрудников.

Янина Блюма, заместитель управляющего директора, Livonia Print: "Мы активно участвуем в жизни учебного заведения, тесно сотрудничаем с руководством школы, поддерживаем друг друга. Если в отдельном учебном заведении проведены структурные реформы, они обсуждаются и за его стенами: в ассоциации печатников, к примеру, в министерстве образования".

Еще один способ борьбы с неравенством - перераспределение доходов по каналам налогообложения. До прошлого года Латвия использовала единый налог, что мало отражалось на состоянии высокообеспеченных семьей - в отличие от хозяйств с низкими доходами. Сегодня все изменилось.

Для борьбы с неравенством доходов была введена прогрессивная налоговая система; реформа совпала по времени еще одним преобразованием.

Михаилс Хазанс, научный сотрудник Института экономики труда IZA: "Чтобы увеличить расходы на сектор здравоохранения, правительство решило увеличить отчисления в больничные кассы; нововведение было анонсировано в рамках налоговой реформы. Для некоторых семей налоговая нагрузка немного выросла... пусть и незначительно, но с с точки зрения пиара налоговой реформы это было ошибкой".

Европейская экономика вступила в седьмой год непрерывного роста, однако высокие темпы движения вперед в 2019, по прогнозам специалистов, в еврозоне снизятся до отметки в один - полтора процента. Как структурные реформы могут способствовать активизации роста? Как, когда их проводить, чтобы не допустить спада?

Об этом мы поговорим в Париже с главным экономистом Организации экономического сотрудничества и развития Лоранс Бунь. По традиции мы попросили нашего эксперта принести какой-либо предмет, символизирующий важность структурных изменений. Что принесла Лоранс?

Лоранс Бунь, ведущий экономист, ОЭСР: "Мой элегантный мобильный телефон; вот прекрасный пример того, как структурная политика влияет на вашу повседневную жизнь. В Европе - более 100 операторов мобильной связи, в США их около 6. И у нас в ЕС цены намного ниже, чем в Америке".

В этом году рост в Европе замедлится. Насколько важны в этой ситуации структурные реформы, политические усилия властей?

Лоранс Бунь, ведущий экономист, ОЭСР: "Структурные реформы абсолютно необходимы для обеспечения того, чтобы каждая десятичная, составляющая показатель роста, реально создавала вакансии, повышала производительность и в конечном итоге - инвестиции. Возьмем сектор занятости. Здесь нужно убедиться, что расходы на зарплату таковы, что позволяют фирме нанять больше людей. Очень важно повышать целевую подготовку персонала в соответствии с требованиями рынка. И здесь должен звучать голос агентств по трудоустройству, распространяющих информацию о структурных реформах в секторе, выступающих за более качественное профобразование, предлагающих возможность непрерывного повышения квалификации..... очень многим странам этого мотора не хватает...

Я думаю, нам нужно еще многому научиться в плане сроков и последовательности реформ. Приведу небольшой пример: Франция пыталась повысить налог на дизельное топливо, это больно ударило по людям с низким доходом, живущим в пригородах, а значит, нуждающимся в автомобилях. Те страны, где подобные реформы прошли успешно и позволили сократить долю дизеля за счет увеличения чистой энергии, так вот, эти страны проводили преобразования с одновременным пересмотром ставок подоходного налога. Они сделали так, что в в конечном итоге финансовая нагрузка на семьи с невысоким доходом не увеличилась. Некоторые структурные реформы лучше проводить, когда экономика бурно растет, другие легче протекают в период спада. На пике роста экономики, к примеру, имеет смысл сократить пособия по безработице и так подтолкнуть людей к поиску занятости. Когда дела идут неважно, это решение может иметь обратный эффект".