Отсрочка "брексита": условия Евросоюза

Отсрочка даты выхода Великобритании из Европейского союза будет оправдана только в том случае, если она гарантирует ратификацию соглашения о «брексите» британским парламентом. Такое мнение высказал Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС по «брекситу», комментируя ожидаемую от Терезы Мэй просьбу о продлении переговорного процесса:

«Мы ожидаем подробностей относительно того, что попросит госпожа Мэй: долгой отсрочки или короткой. А главное, с какой целью она этого просит. Я не буду предугадывать ответ европейских руководителей. Есть несколько вариантов, как вы знаете. Европейские руководители примут решение на основании запроса, который они получат от госпожи Мэй, в котором будут изложены причины для отсрочки. Я хотел бы напомнить, что отсрочка означает продление неопределённости».

Камнем преткновения для ратификации соглашения о «брексите» стал так называемый «бэкстоп» для Северной Ирландии – временное сохранение этой британской области внутри единого таможенного пространства ЕС. С ним категорически не согласились североирландские юнионисты и самые непреклонные сторонники выхода Британии из Евросоюза. Большинство депутатов британского парламента высказались за продление переговоров с ЕС. Но согласятся ли с этой просьбой лидеры стран ЕС пока не известно.

«Я буду бороться до самого 29 марта за то, чтобы "брексит" произошел упорядочено, – заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. – У нас осталось не так уж много времени, но несколько дней есть. На данный момент я совершенно не в состоянии предположить решение, которое я приму в четверг, потому что оно будет зависеть от того, что предложит Тереза Мэй».

Решение о переносе даты выхода Великобритании главы государств и правительств Евросоюза примут на саммите, который пройдёт в Брюсселе 21-22 марта.