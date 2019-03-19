Предвыборное путешествие по Европе: рынок

Мы продолжаем наше путешествие через Португалию в рамках поездки, организованной Euronews в преддверии выборов в Европарламент. Сейчас мы находимся на рынке португальского города Сетубал, где продаются свежая рыба, фрукты и овощи. Мы говорили с продавцами, торговцами рыбой, которые жалуются, что мало продают, сетуют на жизнь и ругают политиков.

«Политики просто уничтожают нас, — рассказывает один из продавцов. — Они просто создают проблемы людям. Как они могут помочь нам? Политики помогают только крупным компаниям, где у них есть интересы на будущее. Я говорю так, но я не политик. Я не хочу иметь ничего общего с этими людьми. В будущем они могут устроиться там на работу, зарабатывать много денег, потому что они заключили большие контракты с этими компаниями в своих интересах».

За соседним прилавком португалка сомневается, что Европейский союз может чем-то помочь: «Я не знаю. Мы ничего не видим. Если что-то и делается, я не знаю, кому это помогает, потому что бедные ничего не получают». «У нас была покупательская способность. Было больше возможностей. Больше домов. Народу жить стало хуже», — соглашается её сосед.

Для этих людей политики ассоциируются с обманом и коррупцией: «Большим людям удобно воровать, а простые люди опускаются всё ниже. Они возвышаются, они не попадают в тюрьму, с ними ничего не бывает. А мы оплачиваем их расходы».