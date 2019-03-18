Пятая годовщина: Путин приехал в Крым

Для одних аннексия, для других - долгожданное воссоединение. 5 лет назад в Москве был подписан договор, по которому Крым стал субъектом Российской Федерации. На территории полуострова 18 марта является официальным праздником.

По этому случаю в Крым приехал президент РФ Владимир Путин. В Севастополе он посетил Малахов Курган и расположенный там мемориальный комплекс. Также российский лидер принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию на полную мощность Балаклавской и Таврической ТЭС.

"Эти станции с октября прошлого года уже работают, поставляют энергию, сегодня вводится еще два новых блока, по одному там и там. Их общая мощность удвоится, будет увеличена до 940 МВт. Это ровно столько, сколько в прежние годы Крым получал из соседней страны. Это 90% текущего энергопотребления всего Крыма", - сообщил Путин.

Прошло уже пять лет, как Крым де факто является российским, однако Украина с потерей не смирилась и делать этого не собирается. Да и для стран Запада полуостров был присоединен Россией незаконно. Вот, что заявила в связи с годовщиной глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы полностью солидарны с Украиной, поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность. Это единая позиция государств Европы. Мы не будем признавать аннексию Крыма", - подчеркнула Могерини.

Это касается и референдума, состоявшегося в 2014 году после высадки так называемых "вежливых людей" без опозновательных знаков, но в принадлежности которых ни у кого сомнений не возникало. По итогам голосования, на вопрос, поддерживаете ли вы воссоединение с Россией, утвердительно ответило 96% крымчан, принимавших участие в референдуме. Позже Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой заявила, что референдум законной силы не имеет. Но для российских властей вопрос с Крымом уже был решен.