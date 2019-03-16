Куб: Крымская пятилетка

Чей Крым? Этот вопрос уже пять лет раскалывает российское общество. Оккупация, захват, аннексия, присоединение или «возвращение в родную гавань» украинской автономной республики для одних — повод для гордости, для других — печальная дата.

Для российские официальных лиц пятилетие присоединения Крыма, конечно, праздник, хотя отмечают его и не так масштабно, как в первые годы после начала кризиса.

В Симферополе торжественные мероприятия были организованы при участии спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы администрации Крыма Сергея Аксёнова и лидеров самопрозглашённых республик в Донбассе.

Звучали заявления о том, что жизнь на полуострове стала лучше под российским контролем. Спикер Госдумы Вячеслав Володин даже пообещал подсчитать потери Крыма от пребывания в составе Украины и добиться от Киева компенсаций через международные структуры.

В Киеве в годовщину голосования о статусе Крыма, которое Москва называет референдумом, прежде всего вспомнили о Дне добровольца. В твиттере президента Украины Петра Порошенко писали о том, как за эти пять лет окрепла украинская армия. «Кремль был абсолютно уверен в своём блицкриге», — говорится в сообщении главы государства, который отметил, что добровольцы сыграли особую роль в противостоянии агрессии на востоке Украины.

Совет ЕС приурочил к этой дате введение новых санкций против России, связанные с противостоянием в Азовском море и с крымским кризисом, а Госдепартамент США опубликовал очередной доклад о нарушениях прав человека в Крыму, обвинив Россию в создании атмосферы беззакония и безнаказанности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии годовщины пообещал, что страны-члены альянса никогда не признают российскую аннексию Крыма законной и будут и дальше оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

Что касается россиян, то фонд «Общественное мнение» отмечает, что подавляющее их число по-прежнему поддерживает присоединение Крыма к России. Сами люди объясняют свою позицию представлениями об исторической справедливости, о необходимости защищать русских.

39 процентов, если верить данным ФОМ, считают, что включение новых субъектов федерации принесло России пользу. Столько же полагают, что пользы и вреды было поровну.

По другую сторону баррикад говорят о международных обязательствах России, о нарушении территориальной целостности соседнего государства, о международном праве и агрессии.

А как вы видите крымский кризис спустя пять лет? Что это было: аннексия или воссоединение? И были ли это нужно России?