Удальцов, Стрелков и Чаплин против Путина

Сотни людей приняли участие в акции протеста против внутренней и внешней политики России в центре Москвы. Организаторами митинга выступили, в частности, движения «Новороссия», «Гражданская солидарность», «Другая Россия» и «Левый Фронт».

Среди выступавших на митинге были протоиерей Всеволод Чаплин и бывший лидер сепаратистов в Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков). Звучали призывы к организациям левого и правого толка вместе противостоять политике властей. «Нам необходимо с вами объединение, объединение ради того, чтобы мы могли отстоять свои права, права нашего народа на будущее, на жизнь», — заявлял Гиркин.

Главными требованиями митинга стали смена социально-экономической политики в России, отставка правительства и отмена пенсионной реформы, а также признание самопровозглашённых ДНР и ЛНР в Донбассе. Акция была приурочена к годовщинам переизбрания президента Владимира Путина, присоединения Крыма и референдума о сохранении Советского союза.