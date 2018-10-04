В России вступил в силу закон о пенсиях

Российский президент подписал закон о пенсионной реформе. За сутки до подписания сам Путин оценил финансовую эффективность закона после внесенных в него президентских поправок как отрицательную, таким образом, правительству предстоит найти средства в федеральном бюджете для оплаты этих изменений.
Повышение пенсионного возраста было до этого одобрено Советом Федерации. За принятие закона проголосовали 149 сенаторов, против — пятеро, трое воздержались - таковы итоги голосования. Согласно принятому закону, срок выхода на пенсию в России начнет постепенно расти уже с будущего года.