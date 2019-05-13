Посадка без переднего шасси

Пассажирский самолет "Эмбраер-190" авиакомпании Myanmar National Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту города Мандалай в Мьянме. На борту находились 82 пассажира и семь членов экипажа.

При заходе на посадку у самолета отказало переднее шасси. Пилоты сделали несколько безуспешных попыток решить проблему, сначала с помощью компьютерной системы, потом вручную.

В итоге самолет приземлился на два задних шасси. Находившиеся на борту люди были эвакуированы по надувным трапам. Как сообщается, в результате происшествия никто не пострадал.