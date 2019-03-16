Первое вето президента Трампа

Президент США Дональд Трамп наложил вето на решение конгресса о блокировке режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Документ был подписан в присутствии вице-президента Майкла Пенса, генерального прокурора Уильяма Барра и других членов администрации.

Введённый с 15 февраля режим ЧП позволил президенту запросить 8 млрд долларов на строительство стены, призванной, по его словам, "защитить страну от мигрантов".

Планы главы Белого дома о строительстве стены на границе с Мексикой стоили ему разногласий с конгрессом. Законодатели не одобрили идею потратить столь крупную сумму из государственного бюджета на ненужное, по их мнению сооружение. В результате правительству США приходилось вводить режим "шатдауна", так как принять бюджет на 2019 года вовремя не удалось.

"Конгресс, проголосовавший за отрицание кризиса на южной границе, выступил против реальности. Это по-настоящему чрезвычайная ситуация для нашей страны. Это серьёзный кризис. В прошлом месяце более 76 000 нелегальных мигрантов прибыли на нашу границу. Мы следим за миллионами нелегалов, которые стремятся прорваться к нашим границам. Люди ненавидят слово "вторжение", но иначе, как вторжением не назовёшь появление в нашей стране наркотиков, преступников и людей, о которых мы понятия не имеем, кто они такие", - сказал Трамп. Своим правом вето он воспользовался впервые.

Но демократы в палате представителей конгресса США не сдаются. Спикер палаты Нэнси Пелоси заявила, что 26 марта будет проведено новое голосование с тем, чтобы преодолеть президентское вето.