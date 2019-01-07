Трамп: "Пограничная стена будет стальной"

Стена, которую нынешняя американская администрация намерена возвести на границе с Мексикой, чтобы, как заявляет президент США - "препятствовать проникновению на территорию страны нелегальных мигрантов", будет из стали.

Об этом Трамп сообщил накануне журналистам: "Мы ее построим из стали, стальная стена будет меньше бросаться в глаза, но она прочнее. И мы сможем разместить заказы на наших великолепных металлургических предприятиях. Это сооружение укрепит рубежи нашей страны и будет служить надежным пограничным барьером".

Официальный Твиттер президента США

Со своей стороны вице-президент Пенс встречался с представителями Демократической партии, чтобы обсудить ситуацию, связанную с безопасностью на южных рубежах США. Нынешняя приостановка деятельности федерального правительства связана с тем, что Трамп требует включения в бюджет нынешнего года трат на строительство стены, это примерно 5 млрд долларов, на что демократы идти отказываются.

Параметры текущего бюджета не согласованы, поэтому нет возможности финансировать примерно четверть аппарата министерств и ведомств - это около 800 тысяч человек. В том, что возникла подобная ситуация, политические оппоненты обвиняют друг друга.