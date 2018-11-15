Сотни мигрантов из Центральной Америки прибыли к мексиканский город Тихуана, который находится по соседству с американским Сан-Диего. Большая часть этого каравана – жители Гондураса. Из своей страны они уехали около месяца назад. В пятницу, как ожидается, в город приедут автобусы еще с двумя тысячами мигрантов. Они уверены, что их путешествие закончится только тогда, когда они окажутся по ту сторону стены.
"С божьей помощью стена падет"
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"С божьей помощью стена падет"
"Дональд Трамп готовится выстроить своих моряков вдоль всей границы, но это неважно. Стены могут быть высокими, но вспомните историю с иерихонской трубой. Если с нами будет Бог, если мы будет верить в него, он поможет нам разрушить эту стену", - говорит один из мигрантов.
Но Соединенные Штаты в этой ситуации настроены решительно. Министр обороны Джэймс Мэттис накануне побывал на военной базе в Техасе. Глава Пентагона заявил, что необходимо отправить на границу еще около 6000 военных, которые помешают мигрантам попасть на территорию США. Речь в первую очередь идет о штатах Техас, Аризона и Калифорния.