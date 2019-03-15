"Союз МС-12" пристыковался к МКС

Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-12" в составе космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина и астронавтов NASA Ника Хейга и Кристины Кох успешно пристыковался к МКС и уже находится на борту.
Корабль причалил к Международной космической станции после шестичасового полета в пятницу в 4 утра по московскому времени.
На борту МКС новый экипаж встретили космонавт Олег Кононенко (Роскосмос) и астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак (Канадское космическое агентство).
Планируемая продолжительность полета новой экспедиции МКС составит более 200 суток.
Как ожидается, 29 марта войдет в историю - своего рода отложенный Международный женский день на орбите.
Впервые в открытый космос выйдет полностью женский экипаж в составе Кристины Кох и Энн Макклейн, при этом руководить полетом с земли будет Мэри Лоуренс, а за пульт управления встанет Джеки Кейги.
В истории советской и российской космонавтики на орбите побывали четыре женщины. Первой в мире женщиной-космонавтом была Валентина Терешкова, в открытый же космос первой в истории вышла Светлана Савицкая.
НАСА в свою очередь запустило на орбиту уже 49 женщин-астронавтов, включая прибывшую на МКС в пятницу Кристину Кох.