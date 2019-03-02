SpaceX запустила новейший корабль Dragon-2 к МКС

Американская компания SpaceX впервые в истории отправила в космос частный космический корабль Dragon-2.

Запуск нового американского космического корабля без экипажа к Международной космической станции (МКС) осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Трансляция запуска шла на сайте агентства NASA.

Как сообщила компания SpaceX, корабль стартовым весом 6 т представляет собой модифицированную грузовую капсулу Dragon, которая с 2012 года неоднократно доставляла грузы на МКС. В ходе нынешнего полета на борту находятся около 200 кг груза, а также манекен в скафандре по имени Рипли.

Стыковка с МКС предварительно намечена на 11:30 по московскому времени 3 марта.