"Есть посадка!": экипаж МКС приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат с космонавтом Роскосмоса, астронавткой NASA и астронавтом Европейского космического агентства приземлился рядом с казахским Жезказганом в 8 с минутами утра по московскому времени.

Первым из капсулы помогли выйти командиру экипажа россиянину Сергею Прокопьеву.

Затем настала очередь американки Серены Ауньон. И космонавт, и астронавтка говорили мало, но по выражению их лиц можно понять, что покорение космоса - и умение напрячь силы до победного финала.

Последним вышел астронавт Европейского космического агентства гражданин Германии Александер Герст.

Спускаемый аппарат вернулся на Землю с контейнерами, которых содержатся пробы из отверстия, просверленного в бытовом отсеке корабля Союз. Их должны, как сообщает ТАСС, передать на химический анализ в лабораторию ФСБ.