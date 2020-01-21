В ЕС поддерживают молодых рыбаков

Европейские рыбаки - под угрозой исчезновения? Промысловики выходят на пенсию, а их дети выбирают другой путь карьерного роста. Как распад династий сказывается на прибрежных общинах и есть ли способ вернуть молодежь в профессию?

Дела семейные

... На протяжении поколений рыболовство было и уважаемой профессией, и образом жизни для многих семей на шведскоязычном архипелаге Пеллинки на юге Финляндии. Сегодня число промысловиков сокращается, в профессии остаются немногие. Одна из причин - снижение объемов улова. Рыбаки жалуются, что морские животные - тюлени, бакланы - разрушают ловушки и уничтожают рыбные запасы.

Знакомьтесь: Мари Келлгрен. Эта жительница Пеллинки не первый год профессионально занимается рыбной ловлей. "Молодых рыбаков у нас совсем немного, - рассказывает Мари. - Работа очень тяжела физически, к тому же вы не можете знать, на сколько лет у вас хватит сил. Это большой риск для начинающих".

Большинство детей из рыбацких семей, вырастая, делают более безопасный выбор - уехать и освоить другую профессию. Их родители стареют - так в Финляндии сходит на нет семейное рыболовство, типичный вид занятости. Мари также думала о другой специальности: "Я не должна была идти в профессию, уехала в в Хельсинки изучать туризм, - вспоминает она. - Но потом прошла программу "Мастер-ученик" здесь, дома, с моим отцом".

Программа патронируется Евросоюзом. В ее рамках Мари получила небольшую субсидию, позволившую ей в течение года стажироваться, не нагружая финансово компанию отца. Который очень рад выбору дочери: "Мой отец был рыбаком, дед и прадед - тоже. Получается, что Мари - это пятое поколение промысловиков", - рассказал Euronews мужчина..

Программа обучения включает теоретические занятия и и 800 часов работы в море. По мнению Мари, этого достаточно для закрепления основных навыков: "Я научилась ловить рыбу в сети и ловушки, правильно хранить улов, научилась готовить - солить, вялить, коптить рыбу, научилась делать рыбные котлеты. Да, я еще изучала маркетинг и все, что связано с финансовой стороной бизнеса".

Финансирование программы "Мастер - ученик" в основном обеспечивалось по линии Европейского фонда морского дела и рыболовства, который поддерживает передачу промыслового ремесла от поколения к поколению. Идея такого формата обучения родилась у местных рыбаков; начинающий промысловик Таня Окерфельт вспоминает, как боролось за право освоить профессию: "Мой отец тогда меня не поддержал. Он сказал: "Нет, этим вам заниматься не стоит!" Мне пришлось поговорить с другими рыбаками, мы задумались, как нам реализовать свое желание. Потом поговорили с Эско, так у нас и возникла эта идея"

Эско Таанила координирует сотрудничество частных и государственных акционеров в местном рыболовецком секторе. Он разработал упрощенную документацию - официальный контракт и программу обучения для мастеров и их учеников.

Обучение молодого рыбака обходится в 6 тысяч евро. По мнению Эско, это - самый недорогой способ сохранить профессиональное рыболовство в регионе, где промысел остается единственным круглогодичным видом занятости. Программа помогает замедлить упадок в связи со старением кадров, но не в состоянии полностью его остановить.

"Когда у нас уходят 10 рыбаков, на смену приходит один, чаще два молодых человека, заинтересованных продолжать это дело", - рассказывает Эско.

Программа действует уже три года. Из 15 студентов в профессии по окончании курса решили остаться 12. Специалисты отмечают: несмотря на высокий показатель интереса, неопределенность в отрасли сохраняется, так как рыбаки по-прежнему не могут прогнозировать объемы улова. Эско убежден: "Нам нужны новые кадры, так как средний возраст местных рыбаков - 60 лет. Если не начать действовать сегодня, то через 5-6 лет все рыбаки уйдут. А нам очень важно сохранить живой промысел в прибрежных зонах, без него здесь все вымрет, ничего хорошего не будет".

Идущие по волнам

Мы держим путь южнее - к побережью бельгийского порта Остенде; здесь традиционный рыболовецкий промысел стремится к обновлению.

Ученики местной морской школы Maritiem Instituut Mercator ведут судно через ветреное Северное море. Траулер Brооdwinner - учебный. Он был построен в 1967 году, недавно его отремонтировали на средства ЕС: судно стало комфортнее и безопаснее.

Практические занятия - важная часть программы, особенно для слушателей, не имеющих профессионального опыта до поступления в школу, для тех, чьи семьи не связаны с морем и промыслом. Преподаватель Барт ДеВайгенар рассказывает: "У нас нас где-то 20% студентов - выходцы из семей, где морем занимались профессионально, а остальные 80% - абсолютные новички. Они родом из больших городов, таких как Антверпен и Брюссель, никак не связаны с морем. Им очень важна работа на учебном судне, практика помогает получить представление о профессии и определиться, хотят ли они заниматься этим делом в будущем".

Студенты отправляются на восьмичасовой промысел начиная с 12 лет. К 16 годам они проводят в море половину учебного времени, осваивая тонкости ремесла и получая знания о навигации и судостроении.

Большинство ребят мечтают о работе в морском секторе, но не ограничивают себя рыболовством - физически тяжелой профессией с высоким риском несчастных случаев.

Слушатель Сами Теббуш приводит пример: "Нужно уметь управлять судном самостоятельно, нужно вставать ночами , чтобы чинить сети. Это тяжело!"

Доходы рыбаков могут быть и очень высокими, и минимальными - все зависит от объема улова.

"Предсказать заработок невозможно, - подтверждает другой студент, Сеппе ДеКиндер. - С этим, кстати, связаны сомнения многих людей в отношении профессии. Непредсказуемо - да, а еще физически тяжело. У многих есть дети, семьи, они не хотят их забрасывать".

Бельгия с ее ограниченной береговой линией и всего шестью десятками рыболовных судов не является крупным промысловым игроком, но в прибрежной провинции Западная Фландрия рыбная ловля традиционно играла важную роль. В 1980-е годы кадры для отрасли готовили пять профтехучилищ, выпуская по 300 рыбаков. Сегодня в регионе осталась всего одна такая школа, она рассчитана на 40 слушателей. Преподаватели отмечают: в современном обществе даже рост зарплат и улучшение условий труда рыбаков не гарантируют устойчивый интерес молодежи к морю.

Джеки Шеренц, директор школы Maritime Institute Mercator приводит пример: "Раньше ребята проводили две недели в море а потом три дня в гавани, и из этих трех дней два были рабочими. Так вот, никто не возражал. Сегодня они проводят 8 дней в море и четыре - в порту, где трудятся день или два, и такой ритм вызывает протест. Привлекать молодых к профессии становится все труднее!"

Наблюдатели надеются, что шесть новых траулеров, которые вот-вот пополнят рыболовецкий флот Бельгии, помогут возродить интерес молодых к промыслу, а практика на борту учебного судна укрепит их в правильности выбора.