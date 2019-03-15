О терактах в мечетях - комиссар полиции

Комиссар полиции в новозеландском Крайстчёрче дал пресс-конференцию, в ходе которой раскрыл некоторые детали операции по задержанию подозреваемых в нападении на мечети. В СМИ просочилась информация о том, что главного обвиняемого зовут Брентон Таррант, он гражданин Австралии с ультраправыми взглядами.

"Пока что одному мужчине - ему лет под 30 - предъявлены обвинения в убийстве. Он должен предстать перед судом Крайстчёрча завтра утром. Ещё три других человека были задержаны. Но мы не исключаем, что один из них, который оказался на месте инцидента с оружием в руках, не имел к произошедшему никакого отношения. И двое других, которые были задержаны в окрестностях, имея при себе огнестрельное оружие, возможно, не были причастны к нападению. Так что мы сейчас работаем над тем, чтобы выяснить, были ли они причастны", - сказал комиссар Майк Буш, не назвав имени подозреваемого. А на вопрос, значился ли он в списках лиц, симпатизирующих экстремистским идеям, ответил:

"Ни у какой спецслужыб не было никакой информации ни о ком из задержанных. И я также могу сказать вам, что я общался с моими австралийскими коллегами: у них тоже нет никакой информации об этом. Они помогают нам, отвечают на наши запросы. Могу также добавить, что часть нашего расследования заключается в том, чтобы проверить, не была ли допущена оплошность, что мы в правоохранительных органах и органах безопасности не упустили никакой возможности предотвратить это ужасное нападение".

В рамках расследования терактов в мечетях полиция проводит обыски в городе Данидине. В своём манифесте задержанный австралиец говорил том, что планировал совершить нападение на мечеть этого города - административного центра региона Отаго.