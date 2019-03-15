Теракты в мечетях Крайстчёрча: десятки погибших

Число жертв нападения на мечети города Крайстчёрча в Новой Зеландии возросло до 49. Об этом сообщил комиссар местной полиции Майк Буш. 41 человек был убит в мечети Аль-Нур на Динс-авеню, ещё 7- в мечети Линвуд Масджи.

Вооружённые неизвестные открыли огонь по прихожанам сразу же после пятничной молитвы. В это время в мечетях находились сотни людей.

Центр Крайстчёрча находится под контролем. Жителей призвали не покидать дома, а все школы и больница закрыты в из предосторожности. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее "терактом и объявила о повышении угрозы безопасности в стране с низкого до высокого.

"Я могу лишь констатировать то, что и так ясно: это один из самых чёрных дней для Новой Зеландии, - сказала Ардерн. - Очевидно, что произошедшее здесь сегодня - беспрецедентный по своей жестокости акт насилия. В нашей стране таким экстремистским деяниям места нет".

Сколько было стрелков - пока неизвестно. Но по подозрению в причастности к нападениям полиция арестовала четырёх человек, среди них - одна женщина. Несколько самодельных бомб были обнаружены в припаркованных у мечетей автомобилях. Уже известны имена двоих задержанных: это жители Крайстчёрча Димитрис Мерендитис и Петрос Шалумис. С ними работают следователи.

"Все началось в главном зале мечети, - рассказывает один из свидетелей. - Стрелок, по всей видимости, прошёл через коридор, а я был в боковой комнате. Поэтому я не видел, кто стрелял, не видел его лица. Но я видел, как люди бежали через комнату, где я находился. Некоторые из них были окровавлены, другие хромали, и я с ужасом понял, что это очень серьёзно".

Десятки человек погибли во время стрельбы в мечетях города Крайстчерча в Новой Зеландии. 1 2 @Copyright: REUTERS/SNPA/Martin Hunter 1 2 1 2 1 2 1 2 @Copyright: REUTERS/SNPA/Martin Hunter 1 2 @Copyright: REUTERS/SNPA/Martin Hunter 1 2 1 2 1 2 @Copyright: REUTERS/SNPA/Martin Hunter

Около 30 раненых доставлены в больницы; состояние некоторых из них критическое, и число жертв ещё может возрасти.