Порошенко выдвигается на второй срок

Президент Украины Пётр Порошенко официально объявил о своём выдвижении на второй срок. Он заявил о стремлении восстановить территориальную целостность страны, добиться мира с Россией, а также начать процесс вступления в Евросоюз и НАТО. Своё желание остаться у власти Порошенко объяснил «чувством глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями».

О намерении участвовать в выборах заявили уже несколько десятков политиков. Наибольший рейтинг, согласно соцопросам, у главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Вместе с нею и Петром Порошенко в тройке лидеров оказался шоумен Владимир Зеленский. Никто из них не претендует на победу в первом туре.