Заказчику убийства журналиста Яна Куцяка предъявлены обвинения - полиция Словакии

Полиция Словакии сообщила, что заказчику убийства журналиста Яна Куцяка предъявлены официальные обвинения. Соответствующее сообщение было распространено на странице полиции в "Фейсбуке".

В феврале 2018 года 27-летнего Яна Куцяка и его невесту нашли застреленными в их доме в пригороде Братиславы. С самого начала следствие выдвинуло версию, что убийство произошло из-за профессиональной деятельности журналиста. Он собирал материалы о коррупции, возможных связях словацких политиков с итальянской мафией и махинациях при расходовании субсидий ЕС.

❗️VRAŽDA KUCIAKA: POLÍCIA OBVINILA OBJEDNÁVATEĽA❗️ V prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nastal zásadný... Publiée par Polícia Slovenskej republiky sur Jeudi 14 mars 2019

Заказчиком убийства журналиста полиция считает предпринимателя Мариана Кочнера. В настоящее время он находится в заключении в тюрьме города Леопольдов на западе Словакии. Он также обвиняется в организации крупных финансовых махинаций, которые расследовал Куцяк. По данным следствия, интерес журналиста к противозаконным делам бизнесмена вызвал беспокойство у Кочнера и побудил его заказать убийство репортера.

Предполагаемый убийца, которому заплатили 70 тысяч евро, также находится в руках словацкого правосудия. Если их вина будет доказана в суде, то им будет грозить пожизненное заключение.

Убийство Яна Куцяка вызвало серьезный резонанс в Словакии и повсеместные марши протеста, которые стали самыми крупными со времени Бархатной революции. В результате протестов глава правительства Словакии Роберт Фицо в марте 2018 года был вынужден уйти в отставку.