Убийство Яна Куцяка: год спустя

"Мы не забудем! - под этим лозунгом в десятках городов по всей Словакии и за её пределами проходят марши памяти Яна Куцяка и акции протеста с требованием наказать виновных в его гибели.

Ровно год назад 27-летнего журналиста и его невесту нашли застреленными в их доме в пригороде Братиславы.

Предполагаемые заказчик, киллер и причастные к преступлению лица находятся под стражей. Обвинения предъявлены трём мужчинам и женщине. Дата судебного разбирательства пока не назначена.

Сомнений у следствия нет: Куцяк был убит из-за своей журналистской деятельности. Он собирал материалы о коррупции, возможных связях словацких политиков с итальянской мафией и махинациях при расходовании субсидий ЕС.

Трагедия взбудоражила словацкую общественность. Массовые акции протеста привели к отставке ряда министров и премьера Роберта Фицо.