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Словакия

Дело Куцяка: имя заказчика

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Дело Куцяка: имя заказчика

Дело Куцяка: имя заказчика
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Названо имя предполагаемого заказчика убийства словацкого журналиста Яна Куцяка. Один из подозреваемых дал показания против бизнесмена по имени Мариан Кочнер. Известно, что Куцяк вёл собственное журналистское расследование его махинаций. Следствие установило, что ещё осенью прошлого года Кочнер звонил репортёру, угрожая расправой.

Сам бизнесмен в настоящий момент находится под стражей по делу о мошенничестве. Обвинение в заказном убийстве ему пока не предъявлено: прокуратура ищет улики, подтверждающие показания одного из черытёх арестованных фигурантов дела.

21 февраля Ян Куцяк и его невеста Мартина Кушнирова были найдены мёртвыми в их доме в селе Велка Мача на западе Словакии.

Смерть журналиста, расследовавшего связи высокопоставленных словацких чиновников с итальянской мафией, вызвала острый политический кризис в стране. Из-за массовых протестных акций ряд министров, а также премьер республики Роберт Фицо покинули свои посты.