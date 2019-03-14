Rendez-vous: выставки и спектакли недели

В женевском музее Красного Креста начала свою работу выставка под названием "Тюрьма". Фото- и видеоинсталляции, литературные и музыкальные произведения, исторические свидетельства рассказывают о быте заключённых, условиях их содержания, об исключении вышедших на свободу людей из жизни общества и стереотипах, с ними связанных. Экспозиция, открытая до 18 августа, организована совместно с французским Музеем Конфлюанс в Лионе и Немецким музеем гигиены в Дрездене.

Тем, кто увлечён кукольным театром, стоит посетить выставку "Магия и память кукол" в испанской Сарагосе. Она работает до 14 апреля в местном Центре истории и повествует о том, как зарождался и развивался этот вид искусства в Испании - от времеён, когда при помощи кукол маги и чародеи проводили свои обряды, до современных театральных постановок.

Ещё одно культурное событие - спектакль "Франкенштейн" на сцене Королевского оперного театра "Ла Монне" в Брюсселе. Постановку по мотивам романа Мэри Шелли, написанного два века назад, привёз в Бельгию один из художественных руководителей каталонской труппы La Fura dels Baus. А музыку к опере написал американский композитор Марк Грей. Спектакль можно увидеть до 23 марта.