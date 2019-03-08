Каталонский "Франкенштейн" в Брюсселе

В Брюсселе – премьера новой оперы "Франкенштейн".

Постановку романа Мэри Шелли, написанного два века назад, привез в Королевский оперный театр "Ла Монне" Алекс Олле - один из 6 художественных руководителей каталонской труппы La Fura dels Baus.

Написавший музыку к опере американский композитор Марк Грей попытался заставить зрителя абстрагироваться от ужасающей голливудской экранизации романа 1931 года.

"В работе над постановкой мы больше сконцентрировались на психологии - почему творение Франкенштейна было отвергнуто и почему оно в конечном итоге начинает убивать, следуя своим животным инстинктам в попытке выжить?", – рассказывает Грей.

Элеонор Маргуерр видит современные нюансы в роли Элизабет, невесты Франкенштейна, которую та играет.

"Элизабет как женщина, в конечном итоге, единственная, кто пытается пойти на контакт с монстром. Она не ужасается, она хочет понять его, – делится Маргуерр. – Я думаю, здесь женская точка зрения противопоставляется мужской - я собираюсь показать это, я должна совершить революцию в мировоззрении - это очень сильный и хороший образ. Это как никогда актуально в Международный женский день"

"Сегодня мы говорим о новом виде не людей, а гуманоидов, возможно, даже киборгов, и, подобным творению Франкенштейна. Поднимется ли вопрос их индивидуальности? Будут ли им предоставлены права и наделят ли их чувством собственного достоинства, в конце концов будут ли они платить налоги? Все эти вопросы актуальны, потому что они уже есть в книге", – говорит автор либретто оперы Хулия Каноса И Серра.

Увидеть и услышать "Франкенштейна" в "Ла Монне" можно до 20 марта.