Rendez-vous: выставки

Праздник современного искусства в Венецианском Арсенале. Более 120 финалистов престижного международного конкурса ARTE LAGUNA PRIZE представляют зрителю свои работы. Живопись, фотография, инсталляции, перформансы. Экспозиция продлится до 25 апреля.

Инфоцентр ЕС в Сараеве приглашает гостей в "Путешествие по Балканам". В центре выставки о культурном наследии региона - комикс Николя Вирса и Саньи Маринкович. Главные персонажи Зоэ и Лео знакомят читателей с национальными танцами и местной природой, а главное - напоминают об общей со странами Евросоюза истории. Обогатиться новыми знаниями можно до конца выходных

В честь своего 200-летия мадридский Музей Прадо решил подарить любителям искусства подборку из 20 произведений Альберто Джакометти. Работы этого известного художника 20 века представлены вместе с шедеврами 16 и 17 веков. Стать свидетелем необычного диалога мастеров сквозь времена и эпохи можно до 7 июля.