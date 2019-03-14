Выйти нельзя продлить: будет ли отсрочен "брексит"?

Палата общин отказывается уходить по-английски. Она не хочет хаоса, который может быть вызван жестким "брекситом", но в то же время отвергает соглашение, предложенное премьер-министром Терезой Мэй.

Выйдет ли Великобритания из ЕС 29 марта? Или Лондону нужно дополнительное время? Этот вопрос в четверг будет вынесен на голосование парламента. Но даже если палата общин выскажется за продление действия 50-ой статьи, решающее слово останется за Брюсселем.

При этом сама Мэй настаивает на том, что отсрочка будет технической и что парламенту все равно придется принять ее вариант сделки с Брюсселем.

"Палата общин должна понять и принять, что если в ближайшие дни она не поддержит проект соглашения или план выхода без сделки 29 марта, то тогда нам придется значительно продлить действие 50 статьи и отсрочить "брексит", - говорит Мэй.

По словам Джереми Корбина, отсрочка – это не решение проблемы, если у правительства нет четкого понимания того, чего оно хочет. Лидер лейбористов надеется, что его партия сможет найти компромиссное решение, которое поддержит парламент.

"В ближайшие дни я, теневой министр по делам "брексита" и другие члены нашей партии проведут ряд встреч в Палате общин. Мы попытаемся найти компромисс, который поможет нам заручиться поддержкой Палаты. Это значит, что мы будем делать то, что должна была делать премьер-министр в последние два года, пытаясь прийти к консенсусу".

Противники "брексита" радуются результатам голосования REUTERS/Dylan Martinez

Противники выхода страны из ЕС надеются на то, что результаты двух последних голосований увеличат шансы на проведение второго референдума. Но, как считает Тереза Мэй, это подорвет доверие британцев к парламенту.

С какими новыми предложениями премьер-министр может поехать в Брюссель, если парламент проголосует за отсрочку, пока неизвестно. Сама Мэй не раз говорила, что предложенный ею вариант сделки – единственно возможный.