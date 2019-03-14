Брюссель готов пойти навстречу Лондону

Главный переговорщик от ЕС по «брекситу» Мишель Барнье отреагировал в своём твитере на результаты голосования в Палате общин. Он отметил, что продолжит консультации по данному вопросу с лидерами ЕС, и что намерен обеспечить соблюдение парламентских процедур, не теряя решимости защитить интересы Европейского союза и выстраивая новые отношения с Великобританией.

– Это соглашение, к которому мы пришли, регулирует упорядоченное разделение, – заявил он, – это единственно возможный договор, других нет.

Председатель Евросовета Дональд Туск написал в своём твитере: «В ходе консультаций перед заседанием Евросовета буду призывать 27 членов ЕС быть готовыми к отсрочке "брексита", если Великобритания сочтёт необходимым переосмыслить свою стратегию по выходу из ЕС и достичь в этом вопросе консенсуса».