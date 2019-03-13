Volkswagen сокращает рабочие места

Концерн Volkswagen принесет в жертву экологии 7 тысяч рабочих мест. Вырученные за счет масштабных увольнений, а также выхода сотрудников на пенсию средства пойдут на производство электромобилей. Речь идет о 19 млрд евро.

План рассчитан на ближайшие пять лет и обещает увеличение прибыли группы на 5,9 млрд евро в год начиная с 2023-го. В будущем, это позволит крупнейшему производителю автомобилей в Европе создать дополнительные рабочие места в области научных исследований - около 2000.

"К 2050-му мы хотим сделать группу полностью "CO2-нейтральной". Это касается не только наших автомобилей, но и всех структур компании", - заявил председатель правления концерна Volkswagen Герберт Дисс.

Такой поворот в политике автоконцерна - во многом, следствие так называемого, "дизельного скандала" в США. В 2015 году выяснилось, что Volkswagen подделывал результаты тестирования своих автомобилей с дизельными двигателями на выбросы вредных газов в атмосферу. В результате группу оштрафовали на более чем 18 млрд долларов.