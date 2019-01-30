Volkswagen снова в лидерах

Немецкий концерн Volkswagen AG уже третий год подряд становится лидером мирового авторынка. В минувшем году компания реализовала 10,8 млн автомобилей — на 0,7% больше, чем в предыдущем.

На втором месте — альянс Renault- Nissan-Mitsubishi, продажи которого выросли на 1,4% и составили 10,76 млн автомобилей.

Стоить отметить, что Volkswagen AG оказался на первом месте, так как в данные статистики попали также продажи грузовиков под брендами MAN и Scania.

На третьем месте Toyota: продажи японского производителя выросли на 2% до 10,6 млн автомобилей.

Участники рынка опасаются, что в наступившем году на показателях продаж скажется такой негативный фактор как торговый спор между США и Китаем, повлияет также введение более строгих экологических стандартов.