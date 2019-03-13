6 лет тюрьмы для кардинала Пелла

Кардинал Джордж Пелл приговорен к шести годам лишения свободы за насилие над детьми.

Оглашение вердикта австралийского суда транслировали в прямом эфире в среду.

Зачитывая приговор, главный судья окружного суда Мельбурна отметил, что в ходе слушаний Пелл не проявил раскаяния и не испытывал угрызений совести.

Главный судья окружного суда Мельбурна Питер Крид:

"Я осознаю тяжесть приговора, как и то, что вы можете не дожить до освобождения из тюрьмы. Как я указывал присяжным, которые признали вас виновным, вас не пытаются сделать козлом отпущения из-за проступков всей Католической церкви".

Судья также счел, что в настоящее время кардинал не представляет опасности для общества и имеет проблемы со здоровьем, поэтому в приговоре допускается возможность для Пелла ходатайствовать об условно-досрочном освобождении через 3 с небольшим года.